Domenica 7 Maggio 2023, 05:25

Un fulmine a ciel sereno. Stavolta però di quelli positivi: il Giubileo 2025 regala alla città dei Papi 10 milioni di euro. L’annuncio è arrivato a sorpresa congiuntamente dalla sindaca Chiara Frontini e dal deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, che stanno lavorando sull’operazione praticamente dall’insediamento del nuovo governo.

Un lavoro in sinergia «che ha permesso l’inserimento, tra i fondi stanziati per il Giubileo - dicono - di quattro progetti strategici per il centro storico della città e la viabilità». Eccoli, anche in soldoni: 2,5 milioni per il completamento delle scuderie di Sallupara, 1,5 per il completamento, il restauro e l’allestimento a polo culturale del complesso di Sant’Orsola, ancora 1,5 milioni per il completamento della pensilina del Sacrario e 4 per il miglioramento della viabilità nel quadrante nord della città. «Fondi che si aggiungono ai 500 mila euro già previsti per il recupero della chiesa delle Fortezze, quinto progetto, gestito dalla Soprintendenza».

Alcune sono opere ferme da anni, di altre se ne parla da un po’. Una di queste fa il paio con altri 10 milioni arrivati una decina di anni fa dal Plus per la riqualificazione di Valle Faul: la pensilina. O le scuderie Sallupara: nei secoli sono state dependance papale, carcere, fino alla devastazione del bombardamento nel ’44 e al recupero iniziato grazie ai fondi oltre 10 anni fa, un recupero però mai portato a termine. L’intervento più consistente, 4 milioni di euro, riguarda il quadrante nord della città. Nello specifico, si tratta del raccordino che dalla tangenziale Almirante porta a Santa Barbara: consentirà un ulteriore ingresso al quartiere, che oggi ne ha uno solo. Probabilmente sarà necessario qualche esproprio, nei fondi c’è anche qualcosa in più per anticipare eventuali rincari.

«Abbiamo ritenuto fondamentale concentrare questa grande opportunità per completare opere incompiute - aggiunge Frontini - e che ci permettessero di cucire gli interventi di Pnrr già previsti, completando il mosaico con i tasselli mancanti. Terminare il recupero delle scuderie di Sallupara, fermo da anni, e della chiesa di Sant’Orsola, già destinataria di un primo stralcio di interventi Pnrr, ci consentirà di recuperare due spazi vitali per la rigenerazione del centro storico». Non solo: «Il completamento della pensilina e la realizzazione della rampa di collegamento tra Santa Barbara e il raccordino saranno due snodi fondamentali per ripensare e decongestionare la mobilità cittadina. Tutti progetti previsti nel nostro programma di governo e che ora, grazie a questi investimenti, possono diventare realtà. Tutto ciò è stato possibile grazie a un bel lavoro di squadra, con l’onorevole Mauro Rotelli, che si è battuto affinché Viterbo fosse inclusa nelle aree destinatarie dei fondi, da cui in un primo momento era stata esclusa, e la nostra amministrazione che ha scelto gli interventi più strategici e proposto i progetti in pochissime settimane. Ora tutti a lavoro per metterli a terra, anche questi, nei tempi previsti».

Soddisfatto il deputato: «Il lavoro in sinergia per il bene del territorio paga sempre. Queste risorse recuperate in tempi record sono un riconoscimento molto importante».