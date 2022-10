Ristoratrice morta, due paesi in lutto

Due comunità in lutto, quella di Graffignano dove viveva e quella di Bomarzo dove gestiva una trattoria e pasticceria: la vittima del terribile incidente si chiamava Marta Agulli e aveva 45 anni. È successo la notte scorsa, intorno all’1,30, mentre la ristoratrice era al volante della sua Alfa Giulietta e stava percorrendo via Montecalvello, nella frazione di Sipicciano, e stava rientrando a casa. La donna ha perso il controllo dell’auto ed è andata a schiantarsi contro un albero.

A dare l’allarme, poi, è stato un automobilista di passaggio. Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e 118. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso. Dai primi accertamenti, sembra che nell’incidente non sia stato coinvolto nessun altro: la vittima avrebbe fatto tutto da sola, forse a causa di un colpo di sonno o una distrazione.



Agulli era molto conosciuta e stimata, non solo nel suo paese ma anche a Bomarzo, dove gestiva la pasticceria “La Dolcissima” e la trattoria “Quattroequattrotto”, vicino al Parco dei Mostri. «L’Amministrazione comunale e tutta la comunità di Bomarzo partecipa al dolore della famiglia Agulli per la prematura scomparsa della cara Marta giovane imprenditrice che aveva scelto il nostro paese per aprire la sua attività. Di lei ci mancherà la sua giovialità e accoglienza» ha scritto il Comune di Bomarzo sulla sua pagina Facebook.

Lo stesso ha fatto il Comune di Graffignano: «L’Amministrazione comunale nell’interpretare il sentimento di sincera commozione per la prematura morte di Marta Agulli, si stringe al dolore della famiglia, formulando sentite condoglianze». Tanti i messaggi di cordoglio: «Era sempre tanto gentile e sorridente, un abbraccio alla sua mamma Carla», «ci mancheranno tanto i tuoi sorrisi e la tua risata gioiosa».