Risse a spaccio a San Faustino, pattuglione nella notte dei carabinieri: controlli e denunce

Risse e spaccio, torna l'attenzione delle forze dell'ordine sul quartiere San Faustino di Viterbo. Un piano straordinario di controllo del territorio, che oltre a piazza San Faustino è stato esteso al Sacrario, è stato effettuato nella notte di sabato scorso dai carabinieri.



In quest'area del centro storico i residenti lamentano da tempo casi di degrado. Come la recente rissa tra extracomunitari. Numerose pattuglie della compagnia di Viterbo hanno controllato esercizi pubblici, persone e mezzi presenti della zona. Attività che ha portato, in primis, alla denuncia di due italiani (un viterbese di 40 anni residente nello stesso quartiere) e un vitorchianese di 29, dopo aver ceduto dosi di cocaina a una giovane (poi segnalata alla Prefettura).



Dal controllo di circa 125 veicol e 200 persone sono poi state ritirate di due patenti di guida apersone alla guida di mezzi in stato di ebbrezza alcolica. «Il dispositivo messo in atto dal comando provinciale Carabinieri non si è esaurito lo scorso fine settimana, ma proseguirà attraverso una costante presenza di pattuglie, anche a piedi, nella zona».

Lunedì 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:51



