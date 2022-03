Rissa tra stranieri per una piazzola sul lungo lago di Vico, tutti assolti

Rissa per una piazzola sul lungo lago, tutti assolti. Il giudice Roberto Colonnello ha messo la parola fine sul procedimento scaturito da una lite tra due famiglie per un parcheggio. Otto gli imputati che alla fine sono stati assolti per il reato di rissa. Uno solo è stato condannato, ma per lesioni.

L’ultima domenica di agosto del 2019 una famiglia di romeni e una di egiziani vennero alle mani per contendersi un posto nell’area picnic del lago di Vico. Quella domenica, poco prima delle 16, i carabinieri della compagnia di Ronciglione furono allertati da alcuni passanti per una violenta lite nella zona del lago di Vico, a Caprarola. Secondo una prima ricostruzione due gruppi iniziarono prima a insultarsi e poi scatenarono una violenta rissa.

Fermata grazie al pronto intervento in forze delle autoradio della compagnia di Ronciglione e della compagnia di Viterbo oltre che alle pattuglie delle stazioni di Caprarola e Capranica. I due gruppi si sarebbero aggrediti, prima verbalmente, per la gestione del parcheggio delle loro auto. Ma la situazione precipitò e la lite degenerò in una rissa. Sei di loro finirono al pronto soccorso di Belcolle, dopo essere stati calmati dall'intervento di quattro autoradio del comando provinciale dei carabinieri.

I militari dopo aver assicurato le cure a tutti i feriti (uno riportò la frattura del braccio), li dichiarano in arresto, ai domiciliari nelle rispettive abitazioni. Gli 8 imputati, difesi dagli avvocati Samuele De Santis, Federica Ambrogi e Maria Luisa Piccirilli dopo la convalida dell’arresto tornarono in libertà, in attesa del giudizio. La sentenza è arrivata venerdì scorso: il giudice Roberto Colonnello, accogliendo le richieste dei difensori, ha assolto tutti.