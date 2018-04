Rissa di San Valentino al Sacrario, buttafuori condannato per violenza sessuale

di Maria Letizia Riganelli

Scatenarono una rissa al Sacrario contro un gruppo di romeni, condannato buttafuori tunisino. Il compagno, due anni fa, patteggiò la pena e oggi è libero. I fatti risalgono alla notte di San Valentino del 2013, quando due ragazzi del Nord Africa, probabilmente ubriachi, spostarono una fioriera e iniziarono a insultare un gruppo di romeni che sostava davanti a una piccola bottega di money trasfert in via Santa Maria in Volturno.



In pochi minuti volarono sassi, cinture, cazzotti e insulti razzisti. La commessa del negozio, una donna di origini domenicane, per sedare gli animi andò a parlare con i ragazzi e a recuperare la fioriera. E per tutta risposta ricevette una “palpata alla natica sinistra”. La ragazza, riconosciuto l’uomo, decise di sporgere denuncia.



Ieri davanti al collegio, presieduto dalla giudice Silvia Mattei, è arrivata la sentenza. Non solo per lesioni ma anche per violenza sessuale. Il giovane tunisino è stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione. Nello specifico ha preso 14 mesi per violenza sessuale e due per lesioni. La pm, Paola Conti, ha chiesto 26 mesi proprio per la violenza sessuale. «Questo reato – ha spiegato il pubblico ministero – ricorre anche quando c’è sfregamento delle zone erogene».



L’avvocato della difesa, Giovanni Bartoletti, ha invece invocato l’assoluzione. «Dobbiamo considerare il contesto. Esistono versioni contrastanti. I ragazzi – ha detto l’avvocato - erano ubriachi, spostarono il vaso per gioco perché uno dei due voleva regalare fiori per San Valentino alla ragazza. La stessa palpazione non si sa come è avvenuta visto che il tunisino aveva in mano una bottiglia di birra e una di whisky. Non capisco come possa aver fatto. Anche l’identificazione non corrisponde. E questo basta per far sorgere un ragionevole dubbio».

Ma il collegio di dubbi non ne ha. La condanna è perentoria.



Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:56



