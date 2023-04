Sabato 8 Aprile 2023, 05:00

Mano dura, anzi durissima contro la violenza sui campi di calcio. Soprattutto se a giocare sono i ragazzini. La mazzata, sotto forma di decisione del questore di Viterbo, è arrivata con sette provvedimenti di Daspo (divieto di assistere a eventi sportivi di ogni genere) per cinque anni, a seguito degli episodi di violenza che si erano verificati al termine dell’incontro di calcio Under 15 (campionato provinciale) tra Vasanello e Castel Sant’Elia il 25 marzo scorso.

Delle sette misure, tutte indirizzate a persone tra dirigenti e tifosi delle due squadre, tre hanno interessato il Vasanello; quattro la società di Castel Sant’Elia. Tutti dovranno quindi restare lontano dagli avvenimenti sportivi per cinque anni, perché «con la loro condotta sono stati riconosciuti responsabili di atti violenti» in quell’occasione. I provvedimenti sono stati notificati nella giornata di ieri ai diversi interessati. Questi ultimi si vanno ad aggiungere agli altri due emessi nella settimana scorsa, che hanno interessato episodi violenti avvenuti sui campi di calcio della Tuscia; e sempre in gare del settore giovanile.

A Vasanello le scintille erano iniziate dopo il triplice fischio finale. Prima le avvisaglie, con una serie di scaramucce a parole nel corso della gara, ma quando le due squadre stavano facendo ritorno negli spogliatoi dalle parole in un baleno si è passati ai fatti. Come ha riportato l’arbitro nel suo referto, «alcune persone non identificate dalle tribune sono entrate in campo da un cancello» e lì è successo un pandemonio. Solo i carabinieri, arrivati con tre pattuglie poco dopo, sono riusciti prima a calmare gli animi e poi a identificare le persone che avevano dato vita allo scambio di colpi.

I carabinieri sono risaliti ai violenti con l’aiuto di un filmato, realizzato con un telefonino. Non a caso in quello stesso pomeriggio una decina di persone sono state identificate e ascoltate nella caserma Vasanello, per fare luce su quanto si era verificato al campo. Tanto che q>ualche giorno dopo sette persone (quelle colpite ora da Daspo) erano state segnalate alla Procura. Nel frattempo sono arrivati i provvedimenti dal Questore. Dopo quell’episodio, con la collaborazione delle due amministrazioni comunali, i dirigenti e i tecnici di Vasanello e Castello erano tornati a stringersi la mano per mandare un segno di pace, nell’aula consiliare del Comune di Castel Sant’Elia. Ora dentro l’uovo di Pasqua è arrivata questa sorpresa, peraltro attesa.