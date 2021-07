Rissa al lido di Montalto: cinque ragazzi denunciati dai carabinieri

Mercoledì 21 Luglio 2021, 12:56

Sono stati tutti identificati i cinque ragazzi ritenuti responsabili di una rissa avvenuta nei giorni scorsi sul lungomare Harmine. I carabinieri della stazione di Montalto di Castro li hanno denunciati all'autorità giudiziaria per quanto avvenuto in piena notte davanti a un noto locale della movida al lido.

I giovani, poco più che ventenni, residenti nella provincia di Grosseto, alcuni in stato di alterazione alcolica, sarebbero arrivati alle mani per futili motivi. Durante la violenta lite uno di loro è dovuto ricorrere alle cure mediche dell'ospedale di Tarquinia, dove è stato giudicato guaribile in una decina di giorni.

Gli uomini dell'Arma proseguono gli accertamenti per identificare ulteriori persone coinvolte nella rissa.