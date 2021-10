Tragedia a Viterbo, è morto il ristoratore Massimo Meli

Venerdì 22 Ottobre 2021, 18:55 - Ultimo aggiornamento: 19:17

E’ morto Massimo Meli. Il ristoratore viterbese aveva solo 46 anni. A stroncarlo sarebbe stato un infarto, inutili i soccorsi. La tragedia è avvenuta nella giornata di ieri.

Massimo Meli era conosciutissimo in città. Apprezzato dai colleghi ristoratori e dai tantissimi clienti che si rivolgevano a lui per un’ottima cena. Era stato il proprietario dello storico ristorante La Pentolaccia. in via delle Fabbriche, mentre da diversi anni gestiva il ristorante di pesce Lo Scorfano, altro rinomato locale del capoluogo.