Martedì 4 Luglio 2023, 05:20

Nel pomeriggio di ieri un ragazzo di 17 anni di origini tunisine è stato salvato dal bagnino mentre stava rischiando di annegare nelle acque di Montalto di Castro. L’incidente è avvenuto alle 16:30 nel tratto di mare antistante lo stabilimento balneare Il Cambusiero. Il giovane, in compagnia di un suo amico, si è tuffato in acqua e mentre stava nuotando, ad una cinquantina di metri dalla riva, è stato colto da un malore iniziando a lottare per mantenersi a galla. Il bagnino Lorenzo, accortosi di quello che stava accadendo, con tempestività ha preso immediatamente il baywatch e si è gettato in acqua per andare a soccorrerlo. Una volta trascinato a riva ha messo il ragazzo in posizione di sicurezza favorendo così la fuoriuscita dell’acqua di mare ingerita. Sul posto sono accorsi in brevissimo tempo la Guardia costiera di Montalto Marina e i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il giovane all’ospedale di Tarquinia per i necessari accertamenti medici.

Le autorità ricordano a tutti i bagnanti di essere consapevoli dei propri limiti e di nuotare sempre in zone sorvegliate. È inoltre importante seguire le regole di sicurezza e di prestare attenzione alle bandiere di avvertimento sulle spiagge. Nella giornata di ieri, infatti, non c’erano le condizioni meteo-marine ottimali per garantirsi un bagno in sicurezza. il forte vento di libeccio e le correnti marine hanno formato delle buche sul fondale, che mettono a rischio la vita dei bagnanti. Dell’accaduto è stata informata la Capitaneria di porto di Civitavecchia che anche quest’anno ha avviato il progetto Mare sicuro su tutto il litorale laziale. A Montalto e Pescia Romana in totale sono cinque le torrette dei bagnini posizionate sulle spiagge libere. Con quello di ieri sono invece quattro gli interventi per soccorso in mare dall’inizio della stagione estiva.

La Guardia costiera di Montalto di Castro