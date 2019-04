Erosione costiera, l'incontro tra Regione e Comune: «Lavori di ripascimento entro il 15 giugno»

Necessario un ripascimento dei siti più colpiti dell'erosione costiera, ma anche attivarsi con la Regione «per poter proseguire da subito con la redazione del progetto strutturale definitivo ben più ambizioso per la salvaguardia e la tutela di tutto il nostro litorale», aggiunge Benni. Che ritiene poi «fondamentale la collaborazione, la sinergia e il supporto della Guardia Costiera sempre presente ed estremamente competente per promuovere azioni a tutela della costa. Oltre alla sinergia tra le istituzioni, la partecipazione delle associazioni di categoria, ambientaliste e dei cittadini per la risoluzione dei problemi del litorale è auspicabile».

Erosione della costa del Viterbese, la Regione Lazio assicura interventi di protezione «stabili, duraturi e non impattanti». Lo scorso venerdì se ne è discusso a Montalto di Castro con l’amministrazione comunale, l’assessore regionale ai Lavori pubblici e tutela territorio, Mauro Alessandri, il consigliere regionale Enrico Panunzi e le associazioni ambientali e operatori balneari.Alessandri ha illustrato il piano di intervento volto alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’intero litorale, con un primo step di circa 2,5 milioni di euro da completare entro il 15 giugno. Il comune di Montalto nei prossimi giorni presenterà all’ente regionale le emergenze che riguardano l’erosione della costa per poter iniziare le opere di riqualificazione.«L'incontro – dice l'assessore all’Ambiente del comune Luca Benni - è stato molto importante perché finalmente si è parlato in maniera concreta di una programmazione strutturale di interventi che porteranno ad una risoluzione definitiva al problema del nostro litorale per quanto riguarda la difesa del suolo, attraverso protocolli d'intesa tra la Regione e i comuni». Inoltre l'ufficio Ambiente ha già attivato