Rinvenuti resti di un corpo sulla Statale Aurelia a Montalto

Macabra scoperta nella serata di oggi sulla strada Statale Aurelia. Quel che resta del corpo di una persona è stato rinvenuto sul bordo della carreggiata al km 113 in direzione Grosseto, nei pressi dell’uscita della centrale termoelettrica di Montalto di Castro. Sul posto i carabinieri della stazione locale, il 118 e i Vigli del fuoco del distaccamento di Tarquinia. Al momento non è possibile riconoscere né le cause della morte né l’identità della persona.