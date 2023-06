Sabato 3 Giugno 2023, 06:30

Il sogno Serie A si infrange a 6 metri dal traguardo per l'Active Network Futsal che viene sconfitta 8-7 ai calci di rigore dal Pirossigeno Cosenza nella finalissima play-off disputata ieri sera a Salsomaggiore. Fatali dal dischetto gli errori di Romano e Caverzan al termine di una gara tiratissima al cospetto di un avversario molto forte, contro cui i viterbesi hanno rimontato due volte lo svantaggio riuscendo anche a restare in partita dopo il primo errore dai 6 metri di Romano, con Perez che ha neutralizzato il rigore di Pagliuso. Purtroppo per il terzo anno consecutivo l'Active Network perde il treno per la Serie A nella finalissima dei Play-off.

La squadra di Monsignori gioca bene nel primo tempo sfiorando il gol In più di un'occasione soprattutto con una conclusione di Curri che termina fuori di pochissimo. Nella ripresa è uscito fuori il Pirossigeno Cosenza che è cresciuto con il passare dei minuti, acquistando sempre più coraggio. Tuttavia l'Active Network ha una buonissima occasione per passare in vantaggio con Romano che fallisce da pochi passi. I calabresi invece vanno in vantaggio subito dopo grazie a Monterosso che non sbaglia davanti a Perez. Tuttavia la squadra Viterbese ha la forza di reagire e di pareggiare grazie ad un gran sinistro di Curri ben servito da Poletto.

Si va ai supplementari, il Cosenza avanza il portiere Del Ferraro che segna dopo un ottimo servizio di Poti. Tutto finito? No, Perché l'Active Network reagisce ancora e, nel secondo tempo supplementare, pareggia grazie a Caverzan, con gli avversari in inferiorità numerica per l'espulsione di Messina. Poi arriva la roulette dei penalties che è fatale per i viterbesi. L'Active Network perde la serie A, ma grazie a questo piazzamento la prossima stagione giocherà nella Serie A2 Elite, una nuova categoria creata tra la Serie A e la Serie A2.

PIROSSIGENO COSENZA-ACTIVE NETWORK 8-7 d.t.r. (0-0 p.t., 1-1 s.t., 2-1 p.t.s., 2-2 s.t.s.) PIROSSIGENO COSENZA: Del Ferraro, Poti, Marchio, Pagliuso, Bavaresco, Messina, Petragallo, Monterosso, Scervino, Gallitelli, Marano Cantisani, Lambre. All. Leo Tuoto ACTIVE NETWORK: Perez, Pelezinho, Boutabouzi, Caverzan, Poletto, Romano, Lepadatu, Curri, Ganzetti, Lamedica, Braconcini, Boscaino. All. Massimiliano Monsignori MARCATORI: 7'24'' s.t. Monterosso (C), 13'52'' Curri (A), 3'33'' p.t.s. Del Ferraro (C), 2'39'' s.t.s. Caverzan (A) SEQUENZA RIGORI: Poletto (A) gol, Marchio (C) gol, Pelezinho (A) gol, Gallitelli (C) gol, Lepadatu (A) gol, Poti (C) gol, Boutabouzi (A) gol, Monterosso (C) gol, Ganzetti (A) gol, Scervino (C) gol, Romano (A) parato, Pagliuso (C) parato, Caverzan (A) parato, Petragallo (C) gol AMMONITI: Messina (C), Bavaresco (C), Romano (A) ESPULSI: al 1'10'' del s.t.s. Messina (C) per somma di ammonizioni ARBITRI: Davide Copat (Pordenone), Antonio Nappo (Ercolano) CRONO: Angelo Tasca (Treviso)