Rifugiato tenta di violentare una donna al centro migranti, condannato a un anno e 8 mesi di reclusione.L’uomo, un bengalese di 32 anni, ospite nel 2015 dell’albergo Carpe Diem di Orte, avrebbe tentato approcci, per niente velati, con una ragazza che aiutava il centro e si sarebbe masturbato davanti a una rifugiata egiziana incinta.Il bengalese però è stato condannato solo per aver tentato un approccio “spinto” con una ragazza di origini lettoni che lavora nel centro.«Stavo pulendo i vetri in una stanza – ha raccontato la donna – quando lui è entrato e si è messo dietro di me. Ho pensato volesse aiutarmi con i lavori. Poi mi ha presa per un braccio e tanto di baciarmi con la forza. Io ho avuto paura e sono scappata mentre lui mi ha detto di non dire niente “a mamma”». Mamma, secondo gli inquirenti, sarebbe la responsabile della cooperativa.Il bengalese ieri però è stato anche in parte assolto. L’assoluzione è arrivata perché l’egiziana e suo marito, che ai tempi presentarono una denuncia, non sono stati rintracciati. Entrambi sembrano essersi persi nel nulla. E senza la loro testimonianza non c’è prova che il 32enne si sia masturbato nella stanza della donna.Del caso si occupò anche la Digos che più volte interrogò il personale del centro Carpe Diem.