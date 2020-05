Rifornivano di cocaina la bassa Tuscia, arrestati due egiziani.

I carabinieri di Orte hanno perquisito nella serata di ieri l’abitazione di due cittadini di origini egiziane sospettati di essere il canale di rifornimento di cocaina nella città di Fabrica di Roma.

Durante le attività di perquisizione effettuate dai carabinieri della stazione di Orte, insieme ai colleghi di Fabrica di Roma, sono stati trovati 34 grammi di cocaina, 2 di hashish e 2 bilancini di precisione, oltre alla somma in contanti di 18.900 euro.

Tutto è stato sequestrato ed i due sono stati dichiarati in arresto e posti in regime di detenzione domiciliare dai carabinieri