Rifornimenti di primavera: intercettati i canali di spaccio. Cinque arresti e sequestri di hashish, cocaina ed eroina

Spaccio di droga nel Viterbese, tre distinte operazioni dei carabinieri tra Vetralla, a Blera e Tarquinia, eseguite la notte scorsa, hanno portato a tre arresti e al sequestro di hashish, cocaina ed eroina. Impegnate una decina di pattuglie dei carabinieri delle compagnie di Viterbo e Tuscania.



A Tarquinia i carabinieri della compagnia di Tuscania, sulla strada Aurelia, hanno fermato e arrestato due trentenni che erano a bordo un autovettura. Dopo essere stati perquisiti, sono stati trovati in possesso di mezzo chilo di marijuana, imbustata e occultata; successivamente nelle loro abitazioni sono stati trovati altri 25 grammi di hashish e 0,6 grammi di eroina. Reperito anche parecchio materiale per il confezionamento delle dosi, destinate allo spaccio della zona del litorale in prossimità degli imminenti weekend di inizio estate.



A Blera, i carabinieri di Vetralla e quelli della locale stazione, hanno arrestato una ragazza di 30 anni di Viterbo, già nota ai carabinieri, e un albanese di 20 anni: entrambi avevano oltre mezzo chilo di hashish e 31 grammi di cocaina, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento. Sono stati quindi arrestati e portati in carcere a Civitavecchia (la ragazza) e a Viterbo.



Sempre a Vetralla arrestato un albanese di 25 anni: perquisito, aveva 7,5 grammi di cocaina, nascosta all’interno della sua auto. Il giovane è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Viterbo.







L’ intensificazione di questo tipo di servizi è stata disposta dal comando provinciale per non abbassare la guardia sul fenomeno dello spaccio di droga nella provincia, maggiormente in previsione dei primi week end pre-estivi che vedranno arrivare numerosissimi giovani e turisti

Lunedì 16 Aprile 2018



