Rifornimenti di cocaina per il Capodanno, due arresti della polizia a Viterbo

Rifornimenti di cocaina per il Capodanno, doppia arresto della Squadra mobile di Viterbo.In due interventi i poliziotti hanno arrestato, il 30 dicembre scorso, un 37enne fermato al semaforo di Porta della Verità. Addosso all'uomo, già con precedenti per traffico di stupefacenti, alcune dosi di cocaina nascoste negli indumenti intimi. La successiva perquisizione della sua abitazione ha consentito di trovare altri 30 grammi di cocaina, destinata a “clienti” per le feste di fine anno.La notte del 31 dicembre gli agenti hanno invece intercettato a Ronciglione un auto con a bordo due giovani viterbesi. Il passeggero, un ventitreenne del nord Italia ma residente da tempo nel capoluogo viterbese, già conosciuti dai poliziotti, aveva con sé una quindicina di grammi di cocaina e due grammi di marijuana, il tutto diviso in dosi. Inoltre dal controllo nell’abitazione del giovane è stata trovata della mannite, sostanza usata per il taglio della droga, ed un bilancino di precisione.Il giudice ha rimesso in libertà, in attesa di giudizio, il ventitreenne e ha confermato la custodia in carcere per il trentasettenne.