Martedì 29 Giugno 2021, 06:10

Il Tar ha dato ragione alla Regione Lazio e torto al Comune di Viterbo. L’ampliamento della discarica è regolare. Il ricorso di palazzo dei Priori contro l’innalzamento dell’invaso esistente è stato smontato dal tribunale amministrativo punto per punto. E adesso, «oltre ai soldi già spesi in avvocati, più di 20 mila euro», rileva il capogruppo di Forza civica, Giacomo Barelli, c’è anche da liquidare le spese di lite: 4 mila euro pro quota alla Regione e a Viterbo Ambiente, che gestisce l’impianto in località Le Fornaci.

Con la determinazione del 10 ottobre 2019 la direzione politiche ambientali e ciclo rifiuti della Regione Lazio autorizzava una sopraelevazione dell’invaso denominato Vt3 per una volumetria pari a 275 mila metri cubi. La società ne aveva chiesti molti di più, 650 mila, ma da Roma è stato posto un limite. Palazzo dei Priori ha ritenuto l’atto illegittimo e lo ha impugnato, perché non è stato tenuto conto del parere negativo dello stesso Comune, basato sui valori di fondo della discarica, ritenuti insoddisfacenti.

Perplessità erano arrivate anche dall’Arpa, ma poi l’Ispra «ha acclarato l’inesistenza del pericolo di danno ambientale – si legge nella sentenza del Tar, che ha respinto anche altre motivazioni - riconducibile alla discarica lamentato da parte ricorrente».

Su questo Fratelli d’Italia aveva insistito molto, ora Barelli bolla quelle prese di posizione come propaganda. «Il Comune di Viterbo – dice - pensi alla gestione dei rifiuti, non a dilapidare i soldi. Ammesso che non siano ulteriormente temerari da andare pure al Consiglio di Stato, perché non sono soldi degli amministratori, ma dei cittadini».

Secondo l’esponente civico dunque, «con questa sentenza il Tar mette fine alla propaganda elettorale di FdI: il procedimento della Regione era palesemente regolare, palazzo dei Priori però ha speso oltre 20 mila euro in avvocati. La discarica può essere innalzata: certo serve a Viterbo e ai viterbesi, per questo va trovata una soluzione per gli altri comuni che vi conferiscono, in particolare a quelli di centro destra. La loro soluzione poi qual era, aprire un'altra discarica?».