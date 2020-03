Rifiuti, sì al nuovo impianto per lo smaltimento dell'organico. «Ma il Comune non ne sa niente?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in arrivo un impianto per la produzione di compost di qualità. Proprio vicino alla discarica in località Le Fornaci, ma separato. La Regione ha infatti rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale, portando avanti la richiesta della Ecologia Viterbo partita nel lontano 2012. Alla conferenza dei servizi però il Comune non c'era: per questo il capogruppo del M5S, Massimo Erbetti, ha presentato un'interrogazione al sindaco Giovanni Arena e al dirigente del settore, Eugenio Monaco.L'impianto prevede il trattamento di 30 mila tonnellate di rifiuti l'anno, di cui 24 mila di organico proveniente da raccolta differenziata e 6 mila di verde. Tutto abbondantemente sufficiente per soddisfare il fabbisogno della provincia di Viterbo. Ma il Comune si è disinteressato dell'argomento: la determina firmata da Flaminia Tosini (Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti) della Regione, sul Burl di giovedì scorso, parla infatti di «contemporanea assenza di tutte le amministrazioni interessate a partecipare, nonché della mancata acquisizione dei rispettivi pareri».Da qui la mossa di Erbetti. «L'istanza progettuale risale al 2012 scrive - ma l'autorizzazione integrata ambientale è stata acquisita recentemente senza il parere del Comune di Viterbo, che risulta assente anche alla conferenza di servizi del 15 ottobre 2019. Chiedo quindi i motivi per cui non era presente e come mai non ha dato un parere in merito. Inoltre, quale è la posizione in merito all'impianto». A oggi, nessuna risposta.