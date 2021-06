Mercoledì 30 Giugno 2021, 06:55

Ci sono novità sui rifiuti. Nelle isole di prossimità meno passaggi infrasettimanali in mezzo alla settimana per rafforzare quelli nei giorni festivi: questo l’emendamento al Pef della maggioranza, con primo firmatario Gianmaria Santucci (Fondazione). Ma soprattutto è rispuntato dal nulla il project financing di Gesenu. Quello che prima era solo una proposta ma che aveva suscitato polemiche per la tempistica: arrivata il 15 marzo, inviata al dirigente Eugenio Monaco 15 giorni, approdata in aula il 20 aprile solo grazie a un accesso agli atti dell’opposizione.

Ad aprire la seduta di ieri e a comunicare al consiglio l’arrivo, venerdì scorso, del project vero e proprio è stato il sindaco Giovanni Arena. Stavolta celerissimo, forse per non sentire accusare una seconda volta per lo stesso motivo. Si tratta di un piano rifiuti alternativo. «Gesenu – ha detto – ha formalizzato quella che era inizialmente solo una comunicazione, ritenuta insufficiente dagli uffici. Ora è completata la proposta di iniziativa privata, il project sulla gestione e servizio di igiene ambientale. Abbiamo approvato le linee guida, il percorso ci porterà alla pubblicazione del bando rifiuti, ma siccome è arrivata è doveroso comunicarlo al consiglio». Arena ha chiesto una verifica «per capire se è possibile prenderla in considerazione».

Subito la richiesta di approfondimento da parte del capogruppo del Pd Alvaro Ricci: «E’ lo stesso che avevo sollevato io? Quello inviato per errore anche a Marini? Non ci sono obblighi da parte del Comune, la scelta è politica. E non capisco il collegamento con le linee guida. Il sindaco dovrebbe essere più chiaro: cos’è? Cosa ne pensate? Qual è l’urgenza di comunicarcelo?». Alle domande però non è seguita più alcuna risposta.

Il fronte delle polemiche poi si è spostato sulla sentenza del Tar, che ha dato ragione alla Regione Lazio sull’ampliamento della discarica. «Sui rifiuti provenienti da fuori – ha attaccato il capogruppo della Lega Andrea Micci - c’è ancora una proroga, è una presa in giro e un voler fuggire dalle risposte». Fuoco amico anche dalla dem Luisa Ciambella: «Siamo gli unici a raccogliere i rifiuti di tutti, dobbiamo cambiare la situazione».

Per Santucci l’aumento della Tari è colpa di Zingaretti, perché la Regione «ha raddoppiato i costi». Mentre per Erbetti (che dopo le polemiche ha consegnato ad Arena la bandiera arcobaleno) «l’aumento è per tutti, anche per chi conferisce. Il bonus per il Comune dunque è aumentato». «Ma non è propaganda – ha proseguito Luigi Maria Buzzi, capogruppo di FdI - dire che il costo lo ha aumentato la Regione». Il sindaco ha quindi annunciato di voler incontrare Zingaretti: l’intenzione è chiedere un ristoro per i conferimenti di questi mesi.