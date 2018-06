Appalto rifiuti a Viterbo, una delibera misterosa. Barelli: «Una forzatura di Michelini»

di Federica Lupino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Pubblichino il documento prima delle elezioni: i viterbesi hanno diritto di sapere. Soprattutto perché hanno deciso di premiare Viterbo Ambiente nonostante le condizioni in cui versa la città. Che si tratti di somme già note, come spiega l'assessore Tofani, non vuol dire nulla». Delibera fantasma sui rifiuti, Giacomo Barelli, già membro della giunta Michelini, da Viva Viterbo batte i pugni. Il provvedimento adottato nel corso dell'ultima riunione dei suoi ex colleghi sta sollevando un...