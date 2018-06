Rifiuti, la delibera fantasma di fine mandato della giunta Michelini

«Che proposte hanno i candidati a sindaco per risollevare le sorti della macchina comunale a Viterbo?». A chiederlo è Cinzia Vincenti, segretaria territoriale Enti locali...

«Un pellegrinaggio per riscoprire percorsi di pace rispettando le diversità»: è questo l'obiettivo del viaggio dell'Unitalsi in Egitto, dal 15 al 21 giugno, in...