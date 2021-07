Rifiuti, Arena dal prefetto di Roma con i parlamentari e Panunzi: «Problema non più rinviabile»

Giovedì 15 Luglio 2021, 20:08 - Ultimo aggiornamento: 20:10

Tutti dal prefetto di Roma. Si parla dei rifiuti. Il sindaco Giovanni Arena ha chiesto e ottenuto un incontro che si svolgerà domattina: qui sarà accompagnato dai rappresentanti del territorio.

«La problematica del conferimento dei rifiuti presso la discarica di Viterbo - dice Arena - non è più rinviabile. Dopo il confronto telefonico di questo pomeriggio con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che mi ha illustrato la situazione di stallo in cui versa la gestione dei rifiuti di Roma Capitale, e considerato che la riapertura della discarica di Albano Laziale non sembra essere la soluzione per risolvere i problemi sull'impianto viterbese, ho ritenuto opportuno rivolgermi al prefetto di Roma Matteo Piantedosi, il quale, con estrema disponibilità, ha subito accolto la mia richiesta di incontro per domattina».

Insieme a lui, il senatore Umberto Fusco (Lega), il deputato Mauro Rotelli (FdI), l'onorevole Alessandro Battilocchio (FI) e il consigliere regionale Enrico Panunzi (PD). «L'impianto nel Comune di Viterbo è rimasto l'unico invaso attivo su tutto il territorio regionale, chiederò pertanto al prefetto di Roma un intervento per verificare la possibile riapertura delle discariche della Capitale attualmente chiuse. Non si può più permettere che un carico giornaliero così pesante di rifiuti, 500 tonnellate oltre a quelle già lavorate - conclude Arena - continui a penalizzare la nostra provincia e a mettere a rischio la sicurezza di questo territorio»