Domenica 9 Aprile 2023, 05:40

Spesa pro capite per i rifiuti, Montalto di Castro al top: nel 2021 il comune ha speso, per ogni cittadino, 483 euro «per costi legati all’amministrazione, all’ispezione, al funzionamento o al supporto alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti».

Il capoluogo? A Viterbo la spesa si è fermata a 192 euro. Tra i comuni più grandi, quelli che si avvicinano o superano i 15mila residenti, Tarquinia tocca i 240 euro, Civita Castellana 184 euro, poco al di sotto la spesa alla quale è stata chiamata a far fronte l’amministrazione di Montefiascone: 181. I numeri li fornisce un rapporto di Openpolis, che riporta i dati dei 62 comuni della Tuscia elaborati sui documenti Ispra e sui bilanci inviati dagli stessi enti locali alla Ragioneria generale dello Stato.

Le fluttuazioni tra comune e comune devono essere analizzate per essere comprese fino in fondo. In ballo, infatti, entrano diversi fattori. La differenza percentuale del 150% che si è registrata tra il comune di Montalto di Castro, 8.978 abitanti, e quello di Viterbo, che di residenti ne conta 67.798, si giustifica con la vocazione turistica del litorale. Qui infatti, in estate, non solo la popolazione cresce di quattro volte ma riparte l’intera industria dell’accoglienza e dell’ospitalità: stabilimenti, ristoranti, hotel che aumentano la pressione sul comune e lo costringono a potenziare il servizio (anche di pulizia urbana) con tutte le spese che ne conseguono.

La spesa totale che il comune di Montalto ha sostenuto nel 2021 è stata di 4.252.055,06 euro, un terzo della somma impiegata da Viterbo pari a 12.707.356,02. Altri esempi, in questo senso, vengono dai comuni lacustri di Bolsena, Capodimonte e Marta, dove la spesa pro capite è più alta rispetto al capoluogo: 219 euro, 242,78 e 237,89. Altre ragioni degli squilibri, poi, vanno ricercate in eventuali «difficoltà di trasporto dei rifiuti, altri ancora in cui la raccolta è resa più complessa dalla logistica» che potrebbero valere per il comune Tessennano che spende 376,82 euro.

Se Montalto di Castro è in cima alla classifica, in fondo c’è quello di Corchiano, dove la spesa pro capite è stata appena di 94,81 euro. Merito, anche, dell’alto indice di raccolta differenziata raggiunta: oltre l’80% dei rifiuti urbani entra infatti nel circuito del riciclo. Il motivo è nel fatto che tutto ciò che è correttamente differenziato viene conferito negli impianti di riciclaggio e non in quelli di smaltimento, che presentano tariffari ben più onerosi, inoltre la spesa totale diminuisce perché cala il tonnellaggio totale e, di conseguenza, i costi.

Tra i comuni dove la raccolta differenziata è più alta la spesa risulta infatti più contenuta (al netto delle specifiche presentate sopra che hanno comunque un peso significativo in bilancio). A Vitorchiano, dove la differenziata è al 79,55%, la spesa pro capite è di 173,45 euro. Ad Acquapendente, che è a quota 75,74%, paga 156.