Sabato 20 Maggio 2023, 06:10

Piattaforma per il riciclo di rifiuti marini ad Arlena di Castro (recupero plastica), dalla Regione Lazio c’è l’ok alla compatibilità ambientale. La determina dirigenziale è arrivata martedì scorso. Come anticipato da Il Messaggero a novembre, ci sono misure compensative record per il Comune: 600 mila euro l’anno di indennizzo per 25 anni, il tempo di vita stimato dell’impianto. Totale: 15 milioni. Fondi con i quali l’amministrazione ha intenzione di realizzare opere di pubblica utilità e infrastrutture.



Il progetto presentato da Med Sea Litter Italia srl, società con sede a Viterbo, sarà realizzato in località La Banditaccia, nei pressi di una ex cava di pomice che verrà utilizzata come discarica per lo stoccaggio della frazione non riciclabile (volumetria 806mila metri cubi). L’investimento ammonta a 22 milioni di euro.

Oltre ai rifiuti marini o dalle spiagge, l’impianto tratterà anche una quota di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata.



Il Messaggero si era occupato dell’iniziata imprenditoriale dopo la conferenza dei servizi. Oltre all’indennizzo record, prevista la realizzazione di un nuovo asilo e l’impegno da parte della società ad assumere personale della zona, si legge in una delibera approvata consiglio comunale di Arlena.

Tutti positivi con alcune prescrizioni i pareri espressi nell’iter dagli enti: Regione Lazio, Provincia di Viterbo e Comune (parere passato tramite il consiglio comunale). Mentre contraria si era detta la Soprintendenza.

“Il quantitativo annuo di rifiuti trattabile è pari a 60.000 tonnellate/anno, di cui il 57% di scarti non riciclabili da smaltire per un totale di 34.000 tonnellate/anno”, spiegano gli atti che accompagnano la determina. “La piattaforma sarà in grado di produrre circa 20.000 tonnellate/anno di flakes di vari polimeri da inviare alla filiera del recupero dopo aver subito un lavaggio”.