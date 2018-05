Riceve ordini e consegna droga dai domiciliari, arrestato

Continua a spacciare dai domiciliari, arrestato.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Viterbo ieri pomeriggio hanno portato in carcere un giovane del Gambia del 1992.

Il ragazzo, che era stato già arrestato per spaccio, è stato trovato con 50 grammi di marijuana e 20 grammi di eroina in casa.

I carabinieri sono arrivati a casa del ventenne dopo averlo controllato per diversi giorni.

Secondo le indagini, nonostante fosse ai domiciliari, continuava tranquillamente a spacciare. Dalla sua abitazione, nella zona di piazza Crispi, riceveva ordini e consegnava la droga.

Il gip di Viterbo ha convalidato l’arresto e il ragazzo è stato trasferito a Mammagialla.

Poche settimane fa era stato arrestato dagli agenti della polizia, durante un controllo a Pratogiardino.

Marted├Č 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:35



