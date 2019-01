Ricercato per violenza sessuale, lo catturano a Orte

La Polizia ferroviaria di Orte ha catturato un immigrato del Gambia, di 22 anni, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dalle autorità tedesche, in quanto responsabile di reati sessuali di grave entità. I poliziotti, saliti per un controllo sul treno regionale 2485 (Orte-Roma Termini) in partenza alle 15,47, hanno chiesto i documenti a un passeggero africano. Il giovane era munito di regolare permesso di soggiorno ma ricercato per reati sessuali perpetrati in Germania, nei confronti di una donna. Il ricercato è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Viterbo, a disposizione del presidente della Corte di Appello di Roma.









© RIPRODUZIONE RISERVATA