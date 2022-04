Giovedì 14 Aprile 2022, 06:30

Tutto pronto, a Villa Lante, per la riapertura dello storico parco che il prossimo 23 aprile tornerà nel pieno del suo splendore. A rivelarlo è Antonio Scardozzi, ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che da sempre si è occupato dei rapporti con la direttrice del sito, l’architetto Marina Cogotti.

“L’inaugurazione – dichiara Scardozzi – avverrà sabato 23 alle 11.30, in tempo per accogliere i turisti del ponte del 25 aprile che si riverseranno nella Tuscia”. A permettere l’arrivo della lieta novella, lo stanziamento di 300 mila euro da parte del Ministero dei Beni Culturali, i quali frutti sono ora maturati. “Grazie ai fondi ottenuti dalla direttrice – prosegue – sono stati potati alberi e prati, i viali sono tornati agibili e in perfetto ordine, stessa cosa vale per il sottobosco. Le piante malate e pericolose sono state abbattute e sono state ripristinate anche le staccionate che delimitano le vie accessibili. È stato effettuato un lavoro importante per rendere merito a questo grande museo a cielo aperto, ed ora è magnifico poter tornare a guardare anche la Fontana del castoro dal prato di ingresso”.

A entrare più nello specifico è la direttrice stessa, che annuncia anche altre novità. "Con questa attesa inaugurazione andiamo finalmente a concedere nuovamente a cittadini e turisti gli oltre 4 km di viali che si trovano nel parco - annuncia - saranno inoltre installati per quella data dei pannelli informativi, utili per apprendere la storia non solo del parco, ma anche della flora che lo abita. Si tratta di un primo step, mentre altri, più ambiziosi, arriveranno".

Nei piani a breve termine, assicura la direttrice, trova posto anche il recupero del perimetro della villa storica, compresa la porzione crollata tempo addietro su Strada Chiesuola. "Un investimento di oltre 400 mila euro è già stato stanziato ed entro fine giugno cominceranno i lavori", specifica. Inoltre, e questa è la notizia più importante, Villa Lante potrebbe giovare di un finanziamento legato ai fondi Pnrr in arrivo, ma la Cogotti resta cauta.

"Se tutto andrà bene - conclude - a Villa Lante potrebbe essere destinato un importante finanziamento, il più alto tra i musei del Lazio. Prima di entrare nel dettaglio sarà bene attendere conferma dell'arrivo, cosa che scopriremo nelle prossime settimane".