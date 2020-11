Non molta gente, forse per paura dei contagi, tanti controlli e solo ambulanti certificati. Questa la fotografia, dopo l'applicazione delle rigide procedure anti Covid, messe in atto ieri mattina a Civita Castellana per la riapertura del mercato settimanale. Per le forze dell'ordine, i tecnici, i funzionari, il sindaco Luca Giampieri, il vice Matteo Massaini e gli operai del Comune il lavoro è iniziato poco dopo le 6. Al loro arrivo gli ambulanti provenienti, oltre che dal Viterbese, dalle province di Roma e Latina e qualcuno dalla Campania e l'Umbria, hanno trovato il blocco. A quelli che hanno superato i controlli è stato dato un contrassegno con numero da mettere in evidenza: ci sono riusciti in 77 e sono stati fatti accomodare nei posti assegnati lungo via Enrico Minio, via Rio Maggiore e via Fiume Treia.

Parcheggiati i furgoni secondo i protocolli stabiliti, che prevedono una distanza minima di 3 metri uno dall'altro, e disegnato con catenelle gli ingressi e le uscite, poi nel tracciato lungo quasi due chilometri sono stati presenti 23 rivendite di alimentari e 54 di altro genere. Cinque invece gli ambulanti che sono stati rispediti a casa, non in regola con i pagamenti. In azione anche le associazioni di volontariato, che hanno controllato per tutta la mattinata l'afflusso ed evitato la formazione di assembramenti. La Cri ha provveduto alla misurazione della temperatura.

«Tutto è andato secondo le aspettative e anche gli ambulanti hanno lavorato nella massima sicurezza - ha detto il sindaco Giampieri - e anche sabato prossimo sarà applicata la stessa procedura». Per quanto riguarda i contagi, qui il totale è arrivato a 156 con i gli 8 di ieri. Da lunedì intanto le scuole superiori resteranno chiuse e martedì saranno effettuati i tamponi volontari per quelli delle medie.



