"Resistentiam", in via S.Maria in Volturno l'opera di Marina Ioppolo sulla sofferenza delle attività commerciali

Una scultura che è un messaggio positivo: parla agli esercizi commerciali e suggerisce di resistere. Chi passa in via Santa Maria in Volturno può trovarla al civico 28, a realizzarla è stata Marina Ioppolo, figlia - è proprio il caso di dirlo - d'arte del grande scultore Roberto.

Il titolo è “Resistentiam”, è la stessa Ioppolo a spiegarne il significato. «L’opera - dice - è installata volutamente sulla facciata di un esercizio commerciale, per rappresentare tutte le attività sofferenti a causa del Covid. Intende comunicare il messaggio che è necessario resistere, trovando ognuno in se stessi, la forza di superare le avversità, con la consapevolezza che laddove l’arte trova la sua massima espressione, oltre gli eventi critici, esistono infinite opportunità positive per uscirne rafforzati e addirittura trasformati».

Resterà installata un mese, fino all'8 gennaio, coprendo tutto il periodo di festività natalizie in cui pesa il parziale lockdown. Ioppolo, 46 anni, ha frequentato l'istituto d'arte di Viterbo, è impegnata in varie attività artistiche, collabora da sempre con il padre, artista di fama internazionale, nella realizzazione delle sue più grandi opere. Ad oggi è artista d'arte contemporanea, curatrice, inventrice, restauratrice, e organizzatrice di eventi.

Dal 1999 ha preso parte a innumerevoli manifestazioni ed esposizioni, ha inoltre collaboratocon Quartieri dell'Arte, Jazz-Up, Opera Bosco, Ambientarte, Vinyluse e Millennio.

