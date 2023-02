Domenica 12 Febbraio 2023, 05:05

Nell’ordine della scheda elettorale: Sonia Pecorilli (Pci), Francesco Rocca (centrodestra), Rosa Rinaldi (Unione popolare), Donatella Bianchi (M5S) e Alessio D’Amato (centrosinistra). Per decidere chi sarà il nuovo presidente della Regione Lazio si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Ma c’è da scegliere anche chi tra i 67 aspiranti consiglieri locali potrà sedere su uno scranno alla Pisana.

IL CORPO ELETTORALE

Su una popolazione di 312.864 persone, nelle 295 sezioni sparse in tutta la Tuscia hanno diritto di andare a esprimere la propria preferenza in 252.612, di cui 123.532 uomini e 129.080 donne, compresi 1.339 neo 18enni e 9.502 residenti all’estero.

TRASPORTO DISABILI

Qualche informazione. Palazzo dei Priori ha disposto un trasporto straordinario per disabili e ultra 65enni con invalidità tale da non poter raggiungere il seggio: per prenotazioni è possibile rivolgersi ai servizi sociali in via del Ginnasio, 1 o allo 0761/348568-9, oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Per chi avesse bisogno delle tessere elettorali, gli uffici comunali resteranno aperti per il rilascio oggi e domani per tutta la durata delle operazioni di votazione, ovvero dalle 7 alle 23 oggi e dalle 7 alle 15 domani.

RILASCIO TESSERE ELETTORALI

Stesso discorsi per il rilascio delle carte d’identità: gli elettori che ne sono sprovvisti possono ottenerla negli uffici anagrafici in piazza Fontana Grande 19 e a Grotte Santo Stefano oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Chi deve recarsi alle urne essendo fisicamente impedito, se ha necessità del certificato medico, questo verrà rilasciato dai medici incaricati dalla Asl gratuitamente oggi dalle 10 alle 14 e dalle 14,30 alle 18, e domani dalle 9 alle 14. I certificati potranno essere richiesti alla Uosd medicina legale della Asl in via Enrico Fermi 15, al secondo piano della cittadella della salute, telefono 0761/237540.

PERSONE NON DEAMBULANTI

Infine, per gli elettori non deambulanti: se la sede della sezione alla quale si è iscritti non è accessibile con la sedia a rotelle, è possibile votare nelle altre sezioni esibendo la tessera elettorale, un’attestazione medica rilasciata dalla Asl anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, a patto che dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.