Domenica 27 Giugno 2021, 06:20

La Regione Lazio si è incontrata con il distretto industriale della ceramica di Civita Castellana per parlare di futuro. L’assessore al lavoro, alla scuola e alla formazione Claudio Di Berardino, l’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e artigianato e università Paolo Orneli, insieme a Enrico Panunzi, che è stato l’ideatore dell’iniziativa hanno deciso di confrontarsi con gli imprenditori e i sindaci per parlare di investimenti e sviluppo dei prossimi anni nell’unica area industrializzata del viterbese .

“ Ascoltare i territori – ha detto Panunzi – è sempre importante e stargli accanto in questo momento lo è altrettanto. Siamo qui per parlare di lavoro, nuovi progetti, innovazione e risorse che potranno essere utili al distretto di Civita e per proporre un patto territoriale”.

Dopo il saluto del sindaco Luca Giampieri per le associazioni imprenditoriali sono intervenuti Augusto Ciarrocchi (Unindustria ceramica) e Giampiero Patrizi (Federlazio) che hanno messo in evidenza le criticità esistenti nel distretto, che vanno dai collegamenti stradali a quelli internet fino alle semplificazioni burocratiche.

Per i sindacati c’è stato l’intervento del segretario provinciale della Filctm Cgil Mauro Vaccarotti che ha parlato di occupazione e riconoscimento del lavoro usurante per i ceramisti.

“ Dal 2021-2027 della Regione Lazio su cui investiremo 7 miliardi e di come vogliamo stare vicino a chi intende scommettere con noi sul Lazio” ha detto Orneli.

“ A breve – ha annunciato Di Berardino – daremo il via al patto per il ricambio generazionale all’interno delle aziende come sottoscritto con le parti sociali”.