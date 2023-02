Regionali, lo scrutinio: Rocca al 67,15, FdI al 43,99, Pd al 16,55. Sabatini primo per preferenze

Arrivano i primi dati ufficiali. Su 25 sezioni scrutinate sul totale di 295 il candidato di centrodestra Francesco Rocca è in testa con il 67,15 per cento, per il centrosinistra Alessio D'Amato è al 21,92. Segue Donatella Bianchi del M5S con il 9,27.

Fratelli d'Italia è al momento il primo partito nella Tuscia con il 43,99, seguito dal Pd col 16,55 e da Forza Italia col 9,26.

A livello di preferenze è in testa Daniele Sabatini (FdI) con 473, poi Alessandra Troncarelli (Pd) con 225, Enrico Panunzi (Pd) con 213, Giulio Marini (Fi) 166.