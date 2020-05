Reggimento elicotteri e Ordine di Malta: una colletta di prodotti alimentari per i bambini delle famiglie bisognose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In un momento storico particolarmente difficile, segnato da un’emergenza sanitaria senza precedenti, il 3° Reggimento Elicotteri Operazioni Speciali “Aldebaran” ha deciso di far sentire la propria vicinanza e solidarietà alla comunità locale partecipando in massa alla colletta di prodotti alimentari e per l’infanzia organizzata dalla delegazione di Viterbo-Rieti dell’Ordine di Malta.L’iniziativa, destinata alle famiglie bisognose del Viterbese e Reatino, ha ottenuto fin da subito numerosissime adesioni e ha permesso di raccogliere quei prodotti di prima necessità che contribuiranno ad aiutare coloro che ne hanno maggiormente bisogno.Gli uomini e le donne del Reggimento hanno dimostrato ancora una volta di essere profondamente legati al territorio e di sentirsene intimamente parte e ringraziano l’Ordine di Malta per il lavoro quotidianamente profuso nel campo della solidarietà umana e nelle attività assistenziali in genere.