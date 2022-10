Reddito di cittadinanza, denunciate 22 persone

Reddito di cittadinanza, nei guai 22 persone. Il comando provinciale dei carabinieri di Viterbo, da tempo, è impegnato, attraverso le proprie articolazioni territoriali, nell’attività di contrasto all’indebita percezioni delle misure di sostegno economico.

In tale ambito, i carabinieri della stazione di Orte e quelli del Nucleo ispettorato del lavoro, a seguito di mirati accertamenti, hanno deferito in stato di libertà ventidue persone, di cui diciannove stranieri, per aver dichiarato falsamente, in sede di presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, di essere residenti in Italia da almeno 10 anni e di averlo fatto in concorso con alcuni addetti al patronato presso cui avevano presentato la pratica.