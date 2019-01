Reddito di cittadinanza, centri per l'impiego in allarme: «Siamo troppo pochi, sarà il caos»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo appena sufficienti per garantire la gestione corrente e i servizi attuali. Sarà il caos». A parlare è un operatore dei Centri per l’impiego del Viterbese, quelli che dovrebbero gestire il reddito di cittadinanza. I numeri sono impietosi: oggi negli uffici che fanno capo all’Agenzia nazionale politiche attive del Lavoro sono occupati poco più di 30 lavoratori. Gran parte, circa 20, nel cpi più grande, quello del capoluogo. C’è poi l’ufficio locale di Acquapendente che presta una unità una volta a settimana a Bolsena. Quindi, il centro di Civita Castellana con 8 impiegati da cui dipende l’ufficio locale di Orte. E ancora il cpi di Tarquinia con l’ufficio locale a Canino.Questo personale, ridotto all’osso, ora è occupato principalmente nel lavoro allo sportello (certificati di disoccupazione, iscrizioni e mantenimento della banca dati) e in quello di orientamento (anche specialistico, fondamentale nel fornire al disoccupato tutti gli strumenti per la ricerca di un’occupazione). Ebbene, questa manciata di esperti dovrebbe far fronte a quasi 7mila domande che inonderanno i loro uffici nelle prossime settimane.Secondo le stime proprio di Anpal Servizi, sono infatti quasi 130mila i residenti nel Lazio in possesso dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza. Di questi, 6.936 sarebbero gli aventi diritto nel Viterbese. Almeno il doppio, secondo le stime, di quanti ora usufruiscono del reddito di inclusione, misura attiva fino a marzo. E che la corsa al sussidio sia già partita anche nella Tuscia grazie al battage portato avanti dal M5S a livello nazionale lo dimostra la testimonianza di questo dipendente: “Nelle ultime settimane, ogni giorno sono circa una decina le persone che vengono da noi per chiedere informazioni più precise su come accedere al sussidio. Quello che ci lascia perplessi – continua – è che in questo periodo stanno proliferando i divorzi, nonché le separazioni dei nuclei familiari, così che almeno un componente risulti in condizioni di disagio tali da acquisire il diritto all’assegno”. È più recente, invece, la richiesta di notizie su come diventare navigator. “Ma finché non usciranno i provvedimenti in Gazzetta Ufficiale non sappiamo cosa rispondere. Di certo – conclude - visto che a chi usufruisce del reddito va offerto un lavoro ma di lavoro non ce n’è, gli unici a trovare un impiego saranno i formatori che terranno i corsi”.