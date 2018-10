Rave party (illegale) nella centrale Enel, identificati e denunciati 900 partecipanti

Centinaia di denunce per il rave abusivo e senza autorizzazioni.



Si è concluso nelle prime ore del pomeriggio il rave party non autorizzato, che si è svolto tra venerdì e lunedì scorsi, a Montalto di Castro, in un’area dell’ex centrale elettrica .A Volta. Il questore di Viterbo ha pianificato, con apposita ordinanza, uno specifico dispositivo di vigilanza da attuare nei pressi della zona interessata, tenendo anche conto delle peculiarità della stessa.

«Sin dalla nottata tra venerdì 28 e sabato 29 settembre sono stati innalzati i livelli di sicurezza nel sito, d’intesa con il security management dell’Enel, con particolare riguardo agli adiacenti impianti fotovoltaici. Sono stati poi predisposti servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, coordinati dal dirigente del Commissariato di Tarquinia, e attuati h 24, senza soluzione di continuità, con l’impiego di unità in abiti civili, di equipaggi della Polizia e dei Carabinieri», ha spiegato in una nota la questura .

Il dispositivo di sicurezza ha consentito alle forze dell'ordine di identificare circa 900 persone partecipanti all’evento, che saranno denunciati per quanto previsto dal codice penale e per le violazioni amministrative in materia di pubblici spettacoli. «Il servizio di ordine pubblico è stato inoltre documentato con i mezzi audiovisivi, attività che consentirà agli investigatori di approfondire le indagini sui responsabili del rave», ha aggiunto la polizia.

