Rave party alla centrale Enel di Montalto, viterbese in overdose in elicottero al Belcolle

E’ di Viterbo il ragazzo di 34 anni soccorso la notte scorsa per una sospetta overdose mentre era alla festa abusiva nell’area della centrale termoelettrica di Montalto di Castro.

Il giovane ha accusato un malore verso mezzanotte, tra le tantissimi persone che hanno occupato un’area a ridosso il parco fotovoltaico del sito Enel in località Pian dei Gangani.

Subito soccorso dal personale medico, il ragazzo è stato poi trasferito in elicottero all’ospedale Belcolle di Viterbo per le cure del caso; non sarebbe comunque in pericolo di vita. La festa abusiva ha avuto inizio venerdì notte, quando centinaia di giovani, una volta forzato il cancello di sicurezza dell’area di proprietà dell’azienda elettrica, hanno allestito un mega impianto audio per ballare non-stop in questo ultimo weekend di settembre in riva al mare.

La zona è costantemente sotto controllo dalle forze dell’ordine e dalla vigilanza privata. Sul posto anche il

personale Enel che sta collaborando con le autorità per la gestione della situazione.

