Sabato 26 Marzo 2022, 05:05

Rapinarono guardia giurata, altre cinque persone sono finite agli arresti. Il 12 luglio scorso due uomini, col volto coperto, tesero un agguato a un vigilantes in servizio a Viterbo. Davanti a una villa alla Quercia gli puntarono la pistola alla tempia e gli portarono via la borsa portavalori, con 43mila euro in contanti.



Il colpo avvenne nella mattina e partirono immediatamente le segnalazioni. E già nel primo pomeriggio dello stesso giorno scattò il primo fermo. I due banditi armati, subito dopo, si precipitarono a Ponte di Cetti (frazione tra Viterbo e Vetralla) e qui, dopo aver lasciato parte del bottino in una casa della zona, iniziarono a trafficare con una Fiat 500X parcheggiata. Avrebbero sostituito le targhe, forse per depistare i controlli. Ma mentre mettevano in atto il piano criminoso, un ispettore in pensione allertò i colleghi della Questura di Viterbo: quei movimenti erano fin troppo sospetti e per niente ordinari.



Gli agenti della Squadra mobile in pochi minuti arrivarono nel posto indicato. Girarono intorno all’auto, e mentre controllavano la zona, videro due individui uscire da una finestra di un edificio lì accanto e scappare per le campagne. I due riuscirono a fuggire senza lasciare tracce apparenti. Gli agenti però entrarono nell’appartamento da dove i due erano scappati. Qui trovano un uomo, il proprietario dell’abitazione, con troppi soldi in contanti e troppe targhe.



L’uomo, di professione elettricista, fermato e portato in Questura per interrogarlo fornì delle spiegazioni che non convinsero gli investigatori. Il cinquantenne, di Viterbo, dopo essere stato indagato a piede libero fu raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare. L’elettricista fu il primo a finire nel registro degli indagati, ma non l’ultimo. Le indagini della Squadra mobile, che sulla vicenda mantiene ancora oggi il massimo riserbo, da quel momento sono continuate a ritmo serrato. Fino a ieri all’alba, quando sarebbero state eseguite altre 5 misure cautelari.

A finire agli arresti sarebbero i membri della banda che aveva organizzato il colpo di luglio scorso. Nomi e cognomi che gli inquirenti conoscevano fin dal primo momento, ma che avrebbero “lasciato” a piede libero per arrivare a ottenere prove certe e inattaccabili.

I 5 indagati sarebbero stati intercettati e tenuti sotto controllo per tutto questo tempo, fino a che non si sarebbero traditi. Un unico passo falso che gli sarebbe costato la libertà.

Con i sei complessivamente finiti agli arresti, su disposizione del giudice delle indagini preliminari, anche il bottino della rapina (43mila euro contenuti in una valigetta), nel frattempo è stato recuperato: una buona parte era nella casa dell’elettricista a Ponte di Cetti, l’altra all’interno dell’auto usata per compiere il reato.