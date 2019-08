Rapina in villa a Canepina, ladri sorpresi in casa tirano fuori le armi

Rapina in villa a Canepina, malviventi esplodono colpi di arma da fuoco. Il fatto sarebbe stato accaduto lunedì scorso in località Pontelungo, tra Canepina e Vallerano.



Erano da poco passate le 23 quando una 62enne è rientrata in casa e ha scoperto che alcune persone si erano introdotte nella sua abitazione. I malviventi, colti sul fatto dalla proprietaria rientrata in anticipo da una cena, avrebbero iniziato a sparare colpi in aria per intimorire la donna. La signora completamente sotto shock è stata trascinata e spinta a terra mentre il gruppo si guadagnava la fuga.



La donna nonostante il timore è riuscita a lanciare l'allarme è a chiamare le forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri per i rilievi. La vittima è stata ricoverata all'ospedale di Belcolle. Ultimo aggiornamento: 07:57