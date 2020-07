Rapina una tabaccaia puntandole un coltello, inseguito e catturato dai carabinieri

Catturato dai carabinieri un rapinatore in trasferta. Il colpo è stato messo a segno in una tabaccheria di via della Ferrovia a Viterbo, un giovane ha puntato un coltello da cucina contro la tabaccaia e si è fatto consegnare l'incasso di 600 euro. Una pattuglia giunta subito sul posto lo hanno inseguito e raggiunto in un condominio, dove aveva cercato di nascondersi nel sottoscala. Il giovane, M.G. di 27 anni 27 di Acilia (Roma) era giunto nella Tuscia in treno per commettere la rapina e poi tornare a casa. E' stato arrestato e rinchiuso in carcere

