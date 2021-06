Rapina, botte e sequestro di persona, arrestati tre albanesi da carabinieri

Rapina e sequestro di persona, i carabinieri arrestano tre 3 albanesi. I militari del nucleo operativo della compagnia di Tuscania e della stazione di Farnese, unitamente ai colleghi della compagnia di Pitigliano (Grosseto), hanno arrestato in flagranza di reato, tre uomini.

I tre, di nazionalità albanese, A.K. 37enne, N.K. 29enne, e A.L.. 30enne, tutti con precedenti di polizia e residenti in provincia di Firenze e di Pisa, sono stati fermati con l’accusa di sequestro di persona aggravato in concorso, rapina, lesioni personali gravi e minacce.

Nel pomeriggio di ieri, i tre si sarebbero messi in contatto telefonicamente con un cittadino marocchino di 29 anni, domiciliato a Canino, chiedendogli di incontrarsi a Manciano. Giunti sul posto, i tre albanesi iniziavano a discutere con il magrebino, malmenandolo violentemente con calci, pugni e armati di bastone.

Dopo lo avrebbero costretto a salire sulla sua auto, insieme al cugino che lo aveva accompagnato, e uno di loro si metteva alla guida con a lato un altro componente della banda, seguiti da un’autovettura Bmw. Le ricerche diramate dalla centrale operativa della compagnia di Pitigliano hanno permesso a una pattuglia di Farnese di intercettare le due auto, in località Ponte San Pietro a Ischia di Castro, e di trarre in arresto i tre. Peraltro coinvolti in un incidente stradale a Ponte San Pietro, a causa della folle velocità sostenuta e delle strade tortuose.

Gli aggressori sono stati arrestati e portati in carcere a Frosinone, a eccezione di uno ricoverato e piantonato in ospedale. Anche la vittima del sequestro e del pestaggio è in ospedale per gravi lesioni, non in pericolo di vita.

