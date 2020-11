Caccia ai banditi che hanno fatto irruzione nella villa dove vivono Giampaolo Sodano, 78 anni, giornalista ed ex dirigente Rai, e la moglie Fabrizia Cusani. E' successo giovedì sera a Monte Topino, località nel territorio di Nepi al confine con Sutri. Indagano i carabinieri della compagnia di Civita Castellana.

LEGGI ANCHE Roma, rapina choc in una villa sulla Prenestina: madre e figlio legati



La coppia è stata assalita e legata da un commando formato da sei persone, in parte italiani in parte con accento dell'Est, tutti con il volto coperto e armati di pistola. Il bottino è stato molto consistente poiché sono stati portati via gioielli, argenteria e altri preziosi. Quando i rapinatori sono scappati, marito e moglie sono riusciti a liberarsi e a dare l'allarme. Sodano è stato deputato socialista dal 1983 al 1987.

Ultimo aggiornamento: 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA