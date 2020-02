Rapina in banca a Villanova: armati di taglierino si fanno consegnare tutto il contante

Almeno tre rapinatori in azione oggi pomeriggio a Viterbo. La banda ha preso di mira la filiale della Banca di credito cooperativo Lazio Nord nel quartiere di Villanova.



I malviventi sono entrati in azione alla riapetura della filiale dopo le ore 15. Dalle prime informazioni erano tutti con il volto coperto. Armati di taglierino si sono poi fatti consegnare i contanti contenuti nelle casse dell'agenzia. Durante la rapina sarebbero stati presenti i dipendenti della banca e alcuni clienti.



Scattato l'allarme antirapina, dopo la fuga dei tre - probabilmente in auto - sono arrivati sul posto i carabinieri per le indagini. Non è stato quantificato l'ammontare del bottino finito nelle mani dei rapinatori. Ultimo aggiornamento: 18:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA