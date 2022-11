Mercoledì 23 Novembre 2022, 05:40

Rapina alla gioielleria Bracci, parte il processo al mandante Giuseppe Trovato e al basista Antonio Loria. Per il boss di mafia viterbese e il ristoratore napoletano sono accusati di rapina aggravata insieme alla compagna di uno degli esecutori materiali. Il 14 marzo 2018, poco dopo le 13, quattro malviventi misero a segno il colpo portando via dal negozio di preziosi di via del Corso gioielli e denaro. Un colpo non perfettamente lineare.

Per portarlo a termine i rapinatori furono costretti a legare col nastro i commessi, sparare e ferirsi. Gli esecutori materiali della rapina sono già stati condannati. A far finire i nomi di Trovato e Loria nel registro degli indagati per questo colpo sarebbero state le intercettazioni e alcune soffiate. Intercettazioni che ieri mattina il pm Chiara Capezzuto ha chiesto che vengano trascritte e portate all’attenzione del collegio del Tribunale di Viterbo.

Il boss di mafia viterbese in quel periodo era sotto “osservazione” e intercettato telefonicamente per l’operazione Erostrato. L’avviso di conclusione indagini per la rapina è arrivato solo dopo 25 mesi ma ha ricostruito interamente un colpo che ha lasciato sgomenta la città. I due nuovi nomi, Trovato e Loria, avrebbero avuto ruoli di spicco. Trovato, il mandante, avrebbe fornito alloggi e mezzi per scappare e poi avrebbe monetizzato i preziosi rubati. Loria invece sarebbe stato il basista, avrebbe istruito i malviventi indicando non solo come muoversi in città ma anche dove fosse la cassaforte e i cassetti da svuotare.

E prima di fare il colpo, alle 13 qualche istante prima della chiusura avrebbe offerto il pranzo nella sua pizzeria alle due coppie di esecutori. I primi testimoni arriveranno in aula il 28 marzo 2023. Loria risponde anche di spaccio di cocaina.