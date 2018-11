Ultimo aggiornamento: 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina donna, incastrato dalle telecamere di video sorveglianza.Nel primo pomeriggio dell’8 ottobre, al quartiere Carmine, un giovane a volto scoperto ha seguito ed osservato una donna che faceva acquisti all’interno di una tabaccheria, l’ha attesa nei pressi delle auto in sosta e, dopo averla spintonata, si è impossessato di una somma di 250 euro che teneva in mano per poi fuggire a piedi.Ma gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Viterbo hanno immediatamente avviato le indagini acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali.Dopo un’attenta visione delle riproduzioni - e grazie alla contestuale attività info-investigativa e al continuo monitoraggio dei pregiudicati locali - gli investigatori hanno individuato in breve tempo l’autore del reato, un uomo di 32 anni, con precedenti specifici, riconosciuto anche della vittima e perciò segnalato all’autorità giudiziaria.Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Viterbo, si sono concluse nella prima mattinata del 31 ottobre con l’esecuzione della misura applicativa di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Viterbo nei confronti del rapinatore.