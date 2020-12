Rapina di Canino, i tre arrestati non rispondono. Ieri mattina Daniele Casertano, Domenico Palermo e Christian Lanari sono comparsi davanti al gip del Tribunale di Viterbo per l’interrogatorio di garanzia. Tutti hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Rapina alle Poste di Canino, gli arrestati dal gip: è la volta del tifoso

I tre, con la complicità del direttore dell’ufficio postale di Canino, Massimiliano Ciocia ai domiciliari, sono accusati di rapina aggravata. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dalla polizia stradale Casertano, Lanari e Palermo con la complicità del direttore Ciocia avrebbero pianificato il colpo. Lasciandolo però compiere materialmente ad altre persone.

Tra gli indagati infatti ci sarebbero altre tre persone, fermate dalla Stradale poco dopo la rapina, che al momento sarebbero a piede libero. Si cercano ancora i soldi trafugati alla filiale. Il bottino del colpo ammonterebbe a 200mila euro. Gli investigatori hanno trovato solo i 30mila in contanti posseduti dal direttore Ciocia.

Nei prossimi giorni i difensori degli indagati sotto misura cautelare giocheranno la carta del Riesame. L'obiettivo è quello di tirare fuori dalla cella i loro assistiti.

