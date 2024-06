Giovedì 13 Giugno 2024, 05:20

IL COLPO

Pistola in pugno rapinano benzinaio, fermato e arrestato l’autista della banda. Ieri mattina, alle 9.30, tre malviventi hanno messo a segno il colpo in un distributore di benzina sulla superstrada a Viterbo, in direzione Vetralla. Stando a quando finora ricostruito, i tre uomini sarebbero piombati nella stazione di servizio minacciando un dipendente, incaricato di raccogliere i contanti, con una pistola. Il dipendente, un ragazzo straniero, avrebbe iniziato a gridare e in suo aiuto sarebbe arrivato un collega. Tra i tre rapinatori e i due dipendenti sarebbe nata una colluttazione. I malviventi avrebbero colpito i due ragazzi con il calcio della pistola e un bastone e li avrebbero lasciati tramortiti nella stazione di servizio per darsi subito alla fuga in direzione Orte, tramite strade secondarie.

LA RICOSTRUZIONE

I tre malviventi, italiani di mezza età, sarebbe entrati nel distributore da un cancello secondario, l’entrata per i dipendenti che si raggiunge tramite Strada Freddano, una strada di campagna che per un piccolo tratto costeggia la Superstrada. Qui, nascosti dalla vegetazione, avrebbe atteso l’arrivo del dipendente straniero. Il ragazzo infatti ha il compito di raccogliere i contanti dalle varie stazioni di servizio della catena Ewa a Viterbo. Appena il ragazzo è arrivato i tre sono scesi dall’auto, una Fiat Punto Blu, e lo hanno accerchiato puntandogli la pistola in faccia. E mentre i tre, tutti a volto scoperto, gli intimavano di consegnare il bottino è intervenuto il collega che si trovava all’interno del distributore. Probabilmente allarmato dalle urla si è avvicinato. Ne è subito nata una colluttazione, i due dipendenti sono stati colpiti più volte con il calcio della pistola e un bastone. Afferrato il bottino, di appena 1.820 euro, i tre rapinatori sono ripartiti dandosi alla fuga. Probabilmente riprendendo la stessa strada secondaria che li aveva portati al distributore.

Il colpo sarebbe stato ben studiato. I rapinatori sapevano che il ragazzo sarebbe arrivato con i contanti, recuperati da un’altra stazione di servizio della catena. E sapevano che il distributore sulla Superstrada era accessibile tramite strade di campagna.

LA FUGA

Le due vittime hanno immediatamente lanciato l’allarme e al distributore sono arrivati gli agenti della Squadra Volante e della Squadra mobile che si sono lanciati all’inseguimento, mentre i colleghi della scientifica raccoglievano le prove.

I tre rapinatori si sono diretti a folle velocità in direzione Roma, tramite strade secondarie, ed è proprio alle porte della capitale che è stato fermato l’uomo alla guida della Punto Blu. Fermato e subito arrestato. Era ancora sporco di sangue, probabilmente a causa della colluttazione avuta durante la rapina. I due “colleghi” invece sarebbero ancora in fuga, ma potrebbero avere le ore contate.

L’INDAGINE

Nonostante nell’area di servizio non fossero presenti le telecamere di sorveglianza i tre malviventi avrebbero lasciato tracce evidenti. La scientifica ha subito ritrovato la pistola utilizzata, probabilmente giocattolo, e il bastone. Le vittime, dopo essere state trasportate al pronto soccorso per essere medicate, sono state ascoltate e hanno fornito una descrizione accurata dei tre malviventi, che si sono presentati senza passamontagna. Acquisita anche la testimonianza di un altro dipendente arrivato sul posto pochi minuti dopo. L’arresto di un membro della banda, fermato due ore dopo il colpo, potrebbe aver già messo gli investigatori sulle tracce dei suoi colleghi, che probabilmente sono scesi dall’auto quando hanno capito di aver la polizia alle costole.