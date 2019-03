Ragioniere capo dal Comune di Viterbo a Roma capitale. Il caos dei dirigenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ratto dei dirigenti. Virginia Raggi ruba i vertici della macchina amministrativa viterbese. Stefano Quintarelli (foto), già ragioniere capo a Palazzo dei Priori, da lunedì sarà il nuovo dirigente economico-finanziario di Roma Capitale (direzione Rendiconto). Ma non è il solo: a breve potrebbe prendere la stessa strada Ernesto Dello Vicario. Ora a metà servizio tra il Comune e la Provincia (dove si occupa di ambiente), è stato ammesso a sostenere il colloquio professionale e motivazionale per il 18 marzo 2019, per avere l'incarico di dirigente tecnico (area Lavori pubblici).Si tratta, in entrambi i casi, di procedure di mobilità volontaria esterna indette per la copertura, attraverso passaggio diretto tra le pubbliche amministrazioni, di 15 posti vacanti nell'organico dirigenziale di Roma Capitale. Un'emorragia di figure apicali che sta colpendo molti enti, a seguito dell'impennata di pensionamenti arrivata con la cosiddetta quota 100.Quintarelli ha ottenuto il punteggio massimo tra tutti i contendenti, piazzandosi con 69,50 in pole position per il trasferimento (che di fatto è una promozione). Laureato in Economia e commercio alla Sapienza con 110 e lode, con diverse specializzazioni all'attivo, la sua lunga carriera è iniziata nel 1995 al Comune di Attigliano, per approdare l'anno dopo a Terni. Dal 1999 al 2001 l'arrivo a palazzo dei Priori, quindi dal 2001 al 2008 è stato dirigente del servizio finanziario della Provincia di Viterbo, per poi tornare fino allo scorso anno al Comune capoluogo della Tuscia.Per ancora pochi giorni Quintarelli sarà dirigente dell'Arsial, l'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura: venerdì la giunta Arena ha disposto il nulla osta definitivo al Comune di Roma, con decorrenza dal 18 marzo. Anche Annunziata Lanzillotta, fino al 2017 dirigente a Viterbo, è tra le nuove leve volute dalla Raggi per far funzionare la complicata macchina amministrativa della Capitale.