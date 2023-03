Giovedì 16 Marzo 2023, 05:45

Ragazzini viterbesi insultano e aggrediscono studenti napoletani in gita scolastica. Alcuni giorni fa a piazza della Morte una scolaresca sarebbe stata insultata da una manciata di ragazzini che passavano di lì. L’intera scena, avvenuta sotto gli occhi di una guida turistica del capoluogo che accompagnava la gita, è stata ripresa dalle telecamere cittadine.

Adolescenti viterbesi avrebbero inveito contro studenti napoletani. In una manciata di secondi un giovane napoletano avrebbe risposto agli insulti e sarebbe partito qualche spintone. I ragazzi sono stati divisi da alcuni adulti e poco dopo sono state allertate le forze dell’ordine. Quello accaduto a piazza della morte non è il primo episodio di questo tipo che accade a Viterbo. Da tempo arrivano segnalazioni di ragazzini che giocano a terrorizzare i coetanei e che spadroneggiano tra le piazze e i vicoli del centro.

Insulti, sputi e spintoni sarebbero la prassi. Alcuni genitori hanno allertato la polizia e i carabinieri che avrebbero già iniziato a tenere sotto controllo questi ragazzi. Bulli, per la precisione, che trovano divertimento nello spaventare i loro coetanei. A piazza Matteotti, dove spesso trovano “riparo” avrebbero aggredito un ragazzino tirandogli addosso la coca cola che aveva appena comprato. Finora non si sarebbero mai spinti oltre, il loro obiettivo restano i ragazzini della loro età. Quella della piena adolescenza.

Sull’episodio di piazza della Morte è intervenuta anche la Confcommercio, che chiede a tutti di tenere gli occhi aperti per l’immagine della città. « Sgomento, preoccupazione e tanto dispiacere - affermano l'associazione di categoria - per l’immagine negativa trasmessa; un’immagine che Viterbo certo non merita, ma sulla quale è necessario riflettere».