Tragedia sfiorata questa mattina verso le 7,30 alla stazione ferroviaria di Vetralla.

Cade sui binari mentre passa il treno: ventenne di Vetralla è viva, ma perde una mano

Una ventenne è finita sui binari mentre stava arrivando il treno ed è rimasta gravemente ferita: il treno, infatti, le ha tranciato di netto una mano.

La ragazza è stata subito soccorsa e trasportata in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma. Non si conosce al momento come e perché la ragazza sia caduta sui binari.